Nersingen

Gemeinde lehnt umstrittene Mehrfamilienhäuser ab – kommen sie trotzdem?

In der Nersinger Waldstraße sollen die Häuser mit den Hausnummern 4 bis 8 abgerissen werden und es sollen dort drei Mehrfamilienhäuser entstehen.

Plus Der Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde spricht sich jetzt gegen das von Anwohnern heftig kritisierte Projekt in der Waldstraße aus, doch das letzte Wort in dieser Angelegenheit hat das Landratsamt Neu-Ulm.

Von Stefan Kümmritz

Der geplante Bau von drei Mehrfamilienhäusern in der Nersinger Waldstraße beschäftigte am Dienstagabend wieder einmal den Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde und auch Anwohner der Straße, die das Vorhaben weiterhin stark kritisieren. Bereits im Mai 2022 und im April dieses Jahres hatte sich der Ausschuss des Themas angenommen und dem Bauantrag zugestimmt. Darin einbezogen waren Befreiungen, weil die maximale Kniestockhöhe ebenso überschritten wird wie die Baugrenze. Da die ursprüngliche Planung Fehler aufwies, hat der Bauherr eine neue, veränderte vorgelegt.

Bei der Abstimmung über die erwähnten Befreiungen hat der Ausschuss sich nun mehrheitlich dagegen ausgesprochen. Was aber wohl keine Konsequenzen hat, denn die Gemeinde, so Alexander Ertle von der Bauverwaltung, habe keine Rechtsgrundlage. „Wenn das Landratsamt das Projekt für genehmigungsfähig hält, dann ist die Sache durch“, erklärten Ertle und der stellvertretende Bürgermeister Gerhard Jehle, der an diesem Abend Bürgermeister Erich Winkler vertrat.

