Polizeikontrolle in Nersingen: Polizei findet Drogen bei 27-Jährigem

In Nersingen werden ein Auto und die Insassen von der Polizei kontrolliert. Bei einem 27-Jährigen werden Drogen gefunden.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Mittwochabend wurde ein 27-Jähriger wegen Drogenbesitzes angezeigt. Wie die Polizei berichtet, gegen 19.30 Uhr ein mit zwei Personen besetztes Auto in der Hauptstraße in Nersingen von Beamten kontrolliert.

Aufgrund Marihuana-Geruches wurde das Fahrzeug und die Personen durchsucht. Hierbei fanden die Beamten beim 27-jährigen Beifahrer Betäubungsmittel und stellten es sicher. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. (AZ)