Prügelei mit 40 Personen gemeldet: Größerer Polizeieinsatz an Notunterkunft

Ein Notruf über eine körperliche Auseinandersetzung mit 40 beteiligten Personen in einer Notunterkunft hat am Sonntagnachmittag zu einem größeren Polizeieinsatz in Nersingen geführt. Aufgrund der Mitteilung eilten mehrere Streifenwägen der Neu-Ulmer Polizei, unterstützt durch Kräfte aus Günzburg und Weißenhorn nach Nersingen.

Vor Ort stellte sich laut Polizei heraus, dass sich lediglich zwei Bewohner gestritten hatten. Hierbei wurden beide leicht verletzt. Weitere Personen sollen aber nicht beteiligt gewesen sein, heißt es. Der genaue Tathergang sei noch unklar. Geklärt werden müsse zudem, wie es zu der Mitteilung kommen konnte, dass angeblich mehr als 40 Personen an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein sollen. (AZ)