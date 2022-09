Regionalmarkt: Am Sonntag ist Nersingen wieder "auf der Rutsch"

Zahlreiche Aussteller gestalten beim Regionalmarkt in Nersingen und in den Ortsteilen ein buntes Programm. Geöffnet ist von 11 bis 17.30 Uhr.

In Nersingen ist am Sonntag, 25. September, wieder Regionalmarkt. Von 11 bis 17.30 Uhr erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Angebot an Speisen und Getränken, aber auch eine große Bandbreite von Waren, das von Stoffen und Taschen über Schmuck bis zu hand-gedrechselten Dekorationen und handgemachten Kerzen reicht. Vereine, Organisationen und Marktkaufleute sind sowohl am Rathausplatz und in der Gemeindehalle als auch in den Ortsteilen vertreten. "Auf der Rutsch" lassen sich so den ganzen Tag über die verschiedenen Stationen erleben.

Für musikalische Unterhaltung in Nersingen ist gesorgt

Beginn ist um 11 Uhr mit dem Begrüßungssalut durch die Böllerschützen Straß. Danach folgen die offizielle Eröffnung und der Fassanstich. Für die musikalische Unterhaltung sorgen die Juka Nersingen-Fahlheim, die Musikschule Nersingen sowie Manfred Haber und Gebi. Insgesamt sind gut zwei Dutzend Vereine und weitere Ausstellerinnen und Aussteller vertreten. (AZ)