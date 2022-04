Reifen im Wert von 38.000 Euro gestohlen: Polizei bittet um Hinweise

In Nersingen wurden von einem Firmengelände mehrere Lkw-Reifen samt Felgen gestohlen. Der Beuteschaden ist enorm.

Von einem Firmengelände im Gewerbegebiet Im Riedle in Nersingen sind mehrere Reifen und Felgen gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, entstand ein Beuteschaden von rund 38.000 Euro.

Die Neu-Ulmer Polizei sei am Dienstagmorgen von dem Diebstahl in Kenntnis gesetzt worden. Der bislang unbekannte Täter soll einen Maschendrahtzaun aufgezwickt und sich so Zutritt auf das Gelände verschafft haben. Insgesamt 44 Lkw-Reifen und acht Felgen im Gesamtwert von 38.000 Euro wurden entwendet. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0731/8013-0 entgegen. (AZ)