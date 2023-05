Nersingen

Rund um die evangelische Kirche gibt es wieder einen FKK-Flohmarkt

Rund um die evangelische Kirche in Nersingen wird am Sonntag "Kurioses und Krempel" verkauft.

FKK beim Gemeindefest? Wer dabei an nackte Tatsachen denkt, liegt komplett falsch. Bei der Veranstaltung in Nersingen am 7. Mai geht es um etwas anderes.

Der zweideutige Name "FKK-Markt" hat der evangelischen Kirchengemeinde in Nersingen bereits im vergangenen Jahr Aufmerksamkeit beschert. Die Abkürzung steht nicht etwa für "Freikörperkultur", sondern für "Feilschen um Kurioses und Krempel". Auch wenn auf den Plakaten vom "bunten Treiben" rund um die kleine Kirche die Rede ist. Der zweite FKK-Flohmarkt findet am Sonntag, 7. Mai, von 12 bis 16 Uhr statt. Der FKK-Flohmarkt in Nersingen findet am Sonntag, 7. Mai, statt Verkauft wird dabei "alles, was Dachboden und Garagen hergeben", so die Veranstalter. Denn der Markt steht ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit. Verbunden ist er diesmal mit dem evangelischen Gemeindefest, das ebenfalls um 12 Uhr beginnt. Der Erlös kommt dem Gemeindehaus zugute. Bereits um 11 Uhr ist Gottesdienst mit Kinderchor. (AZ)

