Sattelzug fährt sich fest: A7-Abfahrt an der B10 bei Nersingen gesperrt

Aus Unachtsamkeit fährt sich ein Lkw an der A7-Abfahrt bei Nersingen fest. Die Ausfahrt ist für gut eine Stunde lang gesperrt.

Ein festgefahrener Sattelzug hat am Dienstagnachmittag die A7-Anschlussstelle bei Nersingen für gut eine Stunde blockiert. Es wurde zudem Schaden angerichtet.

Wie die Polizei mitteilt, wollte der 34 Jahre alte Lkw-Fahrer gegen 14 Uhr von der A7 abfahren. Aus Unachtsamkeit sei er dabei nach links ins Bankett gekommen und fuhr sich dort fest. Er war auf die Hilfe eines Abschleppunternehmens angewiesen.

Während der Bergung musste die Überleitung von der A7 aus Richtung Würzburg kommend auf die B10 in Richtung Neu-Ulm für eine Stunde gesperrt werden. Am Sattelzug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro, der Flurschaden wird auf 1500 Euro beziffert. Der Lkw-Fahrer musste nach Polizeiangaben ein Verwarnungsgeld bezahlen. (AZ)