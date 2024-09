Schock bei Kassenfahrt: Schüler in Tankstellen-Toilette eingesperrt

Weil ein 16-Jähriger am frühen Montagmorgen in einer Tankstellen-Toilette in Nersingen eingesperrt war, musste die Feuerwehr anrücken und ihn befreien. Nach Polizeiangaben machte ein Bus im Rahmen einer Klassenfahrt gegen 4.24 Uhr Rast an der Tankstelle. Der 16-jährige Schüler nutzte die Pause, um auf die Toilette zu gehen. Wegen eines defekten Türschlosses aber wurde der Jugendliche in der Toilette eingesperrt.

Die Feuerwehr wurde alarmiert und musste den 16-Jährigen aus seiner misslichen Lage befreien. Etwa 10 bis 15 Minuten musste der junge Mann in der Toilette ausharren. Die Feuerwehr Nersingen-Leibi veröffentlichte bei Facebook ein Foto des Einsatzes. Darauf zu sehen sind Einsatzkräfte, wie sie eine Tür aufflexen. Dazu heißt es: „Wir öffneten eine Tür, die sich nicht mehr öffnen ließ.“

Bis auf einen Schock sei der Schüler unverletzt geblieben, so die Polizei. Schüler und Lehrer stammen wohl aus Nordrhein-Westfalen. Wohin ihre Reise ging, ist unklar. (AZ)