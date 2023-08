Schockanruf in Nersingen: Betrüger erbeuten rund 100.000 Euro

Schockanrufe halten die Polizei weiterhin auf Trab. In Nersingen wurde jetzt eine 82-Jährige um Bargeld und Gegenstände im Wert von 100.000 Euro betrogen.

Eine 82-jährige Frau ist am Donnerstag vergangener Woche Opfer eines sogenannten Schockanrufs geworden. Wie die Polizei mitteilte, riefen die Betrüger gegen Mittag bei der älteren Dame an und behaupteten, in bekannter Manier, dass ihre Tochter einen Verkehrsunfall mit Todesfolge verursacht habe. Eine achtjährige Haftstrafe für die Tochter könne nur durch die Zahlung einer hohen Geldsummer abgewendet werden, so die Betrüger. In ihrer Verzweiflung suchte die 82-Jährige Bargeld und Gegenstände mit einem Gesamtwert von circa 100.000 Euro zusammen und übergab sie vor ihrer Haustüre an eine bislang unbekannten Frau, die als Abholerin fungierte.

Kriminalpolizei Neu-Ulm fahndet nach der Abholerin der Wertgegenstände

Die Kriminalpolizei Neu-Ulm nahm die Ermittlungen in dem Fall auf und leitete umgehend eine bislang erfolglose Fahndung nach der Abholerin ein. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei habe die Frau ein Taxi vom Ulmer Hauptbahnhof zur Anschrift der Geschädigten genommen und sei auf gleichem Wege wieder zurückgelangt. Derzeit überprüfen Ermittler der Kriminalpolizei Neu-Ulm weitere Spuren und werten bereits gesicherte Beweismittel aus. Die Ermittlungen zur Identifizierung der Abholerin und des im Hintergrund agierenden Callcenters dauern derweil noch an. Die Polizei beschreibt die Frau als zwischen 30 und 40 Jahren alt, etwa 1,55 Meter groß, mit schwarzem Haar und dunklem Teint.

Nach Angaben der Polizei wurden im Landkreis Neu-Ulm im laufenden Jahr bisher 85 Fälle von Schockanrufen angezeigt, wobei dieser Fall der erste vollendete Betrugsversuch war. Im letzten Jahr gab es insgesamt 112 angezeigte Fälle im Landkreis, von welchen zwei zu einem Gesamtschaden von 74.000 Euro führten. (AZ)