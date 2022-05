Seniorenzentrum Nersingen erhält Preis für Brotbackaktion

Plus Die Nersinger Einrichtung ist Gewinnerin des Wettbewerbs "Essen schafft Heimat" in Schwaben. Doch für die Bewohner ist noch mehr geplant.

Wer liebt ihn nicht, den Duft von frischem Brot, den Geschmack des saftigen Teiges und die knusprige Kruste? Unter dem Motto "Essen schafft Heimat – Geschmackserinnerungen wecken" haben Beschäftigte und Bewohnerinnen des Nersinger Seniorenzentrums an einer Aktion teilgenommen, die vom Bayerischen Kompetenzzentrum Ernährung ins Leben gerufen wurde. Bei der Premiere der Tage der Seniorenverpflegung landeten sie in Schwaben ganz vorn.