So feiert Nersingen das Kärnten-Wochenende

Von Schlagerparty bis Gala-Dinner: Im Juli beim Kärntner Festwochenende zeigt sich Nersingen von der österreichischen Seite.

Im Rahmen der Nersinger Gemeinderatssitzung am Dienstagabend ging es auch um das Kärntner Wochenende in Nersingen vom 28. bis 30. Juli, bei dem Besucher aus der Partnergemeinde Reichenau in Kärnten zu Gast sein werden.

Kärntner Festwochenende in Nersingen

Zu Beginn wird es am Freitag in der Gemeindehalle eine Schlagerparty geben - mit Melanie Payer, Werner West und den Schlagerbengeln.

Der Samstag steht im Zeichen des großen Kinderfests mit umfangreichem Programm, zu dem unter anderem am Nachmittag die Aufführung des Familienmusicals „Tamiko“ für Solisten, Band und generationsübergreifenden Chor in der Gemeindehalle zählt.

Kärntner-Festwochenende in der Gemeindehalle

Am Abend soll es dann ein von den Reichenauern zubereitetes Gala-Dinner unter dem Motto „So schmeckt der Biosphärenpark Nockberge in der Ebene Reichenau“ geben. Buchbar (Vorverkauf@nersingen.de) ist ein Sechs-Gänge-Menü in der Gemeindehalle, dazwischen Impressionen aus den Nockbergen und musikalische Einlagen aus der Ebene Reichenau und Umgebung. Im Süden Österreichs, dem Bundesland Kärnten, erstreckt sich der Biosphärenpark Nockberge zwischen dem Liesertal, in einer gedachten Linie von Eisentratten nach Radenthein im Westen, von Bad Kleinkirchheim nach Patergassen im Süden, von Patergassen über Ebene Reichenau zur Turracherhöhe, sowie der Landesgrenze entlang nach Innerkrems im Norden. Hintergrund war ein „Nein“ zur Errichtung eines Skigebiets und das „Ja“ zur Nockalmstraße.

Der Sonntag beginnt mit einem Weißwurstfrühstück auf dem Rathausplatz. Anschließend verabschiedet sich die Delegation aus Reichenau und macht sich auf den Weg zurück in die Heimat. (kümm)