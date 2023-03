So soll der neue Nersinger Bahnhof einmal aussehen

Plus Der in die Jahre gekommene Bahnhof Nersingen soll erneuert werden und ein modernes Aussehen bekommen. Jetzt wurden erste Entwürfe gezeigt.

Den Nersinger Gemeinderäten wurden ihrer jüngsten Sitzung Visualisierungen vorgeführt, die einen mögliche Zukunft der Nersinger Bahnhofsanlage veranschaulichen. "Wir haben mit der Bahn Kontakt aufgenommen", erklärte Bürgermeister Erich Winkler. "Leider geht der für uns Zuständige, mit dem wir sehr gut klarkamen, im Sommer in den Ruhestand." Dennoch zeigte Winkler eine Präsentation, wie der Bahnhof einmal aussehen könnte.

Der Bahnhof in Nersingen nach dem Umbau im Jahr 2025. Foto: Db

Mit einer Überführung und einem Lift soll er dann barrierefrei sein und es werde eine Rampe für Fahrräder errichtet. Denn der Mittelbahnsteig ist für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen derzeit nur mühsam zu erreichen, der Weg dorthin führt über die Gleise. Das soll sich ändern.

Blick aus der Vogelperspektive auf den neuen Bahnhof. Foto: Db

"Die Planung steht im Grunde", so Winkler, "es kann höchstens noch kleine Änderungen geben". Eine solche könnte es zum Beispiel in Form einer direkten Anbindung von Leibi aus geben. Wie auch immer, "Ende 2025 soll der neue Bahnhof fertig sein", wie der Bürgermeister weiß. Vor Jahren sagte Winkler bereits, dass die Bahn versprochen habe, dass der Bahnhof in der Gemeinde unabhängig von den ICE-Plänen erneuert wird.

Und noch eine Perspektive: der Bahnhof Nersingen 25. Foto: Db