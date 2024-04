Nersingen

13:45 Uhr

So soll die neue Grundschule Oberfahlheim einmal aussehen

Plus Der Architekt hat dem Gemeinderat Nersingen die Pläne zur Sanierung der Grundschule Oberfahlheim vorgestellt worden. Von "einem Gewinn für die gesamte Gemeinde" ist die Rede.

Von Stefan Kümmritz

Bei der Sanierung der Grundschule Oberfahlheim kann der nächste Schritt erfolgen. Das Architekten-Planungsbüro Jakob aus Krumbach stellte in der Sitzung des Gemeinderates am Dienstag seinen Entwurf zur Sanierung und Erweiterung der Schule vor. Das Gremium , stimmte dieser Planung einstimmig zu "mit dem Ziel, größtmögliche Fördermittel zu generieren".

Mit dem Entwurf kann nun bis September beim Neu-Ulmer Landratsamt beziehungsweise der Regierung von Schwaben ein Bau- und Förderantrag gestellt werden. Bei geregeltem Verlauf kann so im Spätsommer 2025 mit den Baumaßnahmen begonnen werden. „In ein bis eineinhalb Jahren sollten wir das Projekt komplett hinbekommen“, so Architekt Jochen Jakob. Es wird davon ausgegangen, dass das Projekt eine finanzielle Förderung von bis zu 80 Prozent erfahren wird. Es hieß, die Gemeinde Nersingen werde letztlich mit Kosten in Höhe von 1,8 bis zwei Millionen Euro belastet. Den Einwurf vom CSU-Fraktionsvorsitzenden Albert Riedl, hinsichtlich der erwarteten Kfw-Förderung könne es ein Ausfallsrisiko geben, entkräftete Jochen Jakob: "Das Risiko ist äußerst gering, wenn wir den Förderantrag schnell, also innerhalb der nächsten zwei bis drei Monate stellen."

