So wird Nersingens neuer Kindergarten am Pfannenstil

Plus Viel Holz und L-förmig: Nun ist klar, wie der neue Nersinger Kindergarten aussehen soll.

Für den Neubau des Nersinger Kindergartens im Baugebiet Pfannenstil II liegen von Architekt Gerhard Mach zwei Entwürfe vor, die er am Dienstagabend in der Gemeinderatssitzung näher vorstellte.

Nach längerer Diskussion sprach sich die Mehrheit der Gemeinderäte für die Variante aus, die eine zweigeschossige Bauweise vorsieht.