Sollen bei starken Schneefällen auch Nebenstraßen geräumt werden?

Der Wintereinbruch vor Kurzem hat auch in Nersingen zu Problemen geführt. Auf manchen Straßen gab es kaum ein Durchkommen, beklagt ein Gemeinderat.

In seiner letzten Sitzung des Jahres hat sich der Nersinger Gemeinderat aufgrund der vor Kurzem aufgetretenen starken Schneefälle mit dem Winterdienst in der Gemeinde beschäftigt, der als eingeschränkt gilt. CSU-Gemeinderat Franz Merkle sah es als notwendig an, dass bei größeren Schneemengen und erheblicher Kälte alle erschlossenen Straßen, also auch Nebenstraßen, geräumt werden sollen. „Da gab es zuletzt beim Wintereinbruch kaum ein Durchkommen“, so Merkle.

Bürgermeister Erich Winkler will den Antrag prüfen lassen

Bürgermeister Erich Winkler versprach, sich den Schneeräumplan noch einmal genau anzusehen, während Hauptamtsleiter Fabian Sniatecki darauf verwies, dass Nebenstraßen, so die gemeindliche Regelung, erst ab einer Schneehöhe von zehn Zentimeter geräumt würden. Winkler versprach, dies zu klären, womit eine Änderung im Bereich des Möglichen liegt. Bezüglich der Räumung von Gehwegen wurde klargestellt, dass die Grundstückseigentümer für diese verantwortlich seien und zur Rechenschaft gezogen würden, falls etwas passiert. (kümm)