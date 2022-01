Sportvereine in Nersingen bekommen einen neuen Platz zum Trainieren

Plus Ab Februar wird die Gemeinde Nersingen voraussichtlich die Halle im Riedle anmieten. Doch ein Neubau bleibt nach wie vor eine Option.

Wenn alles optimal läuft, ist Anfang Februar das Problem von SV Nersingen, FC Straß und VfR Unterfahlheim, ihren Sportlerinnen und Sportlern in der Halle keine guten Trainingsmöglichkeiten bieten zu können, gelöst. Weil in Nersingen die Sporthalle Im Riedle frei geworden ist - bis vor Kurzem wurde sie von Basketballern von BBU'01 und Scanplus Baskets Elchingen genutzt - wird sie demnächst von der Gemeinde gemietet und die drei genannten Vereine können sie dann bei ihr für ihre Sportlerinnen und Sportler buchen. "Das ist eine gute, aber kurzfristige Lösung", erklärt der Nersinger Hauptamtsleiter Fabian Sniatecki. "Der Neubau einer Halle bleibt im Gespräch."