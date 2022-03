Stadel in Nersingen aufgebrochen: Polizei sucht Zeugen

Ein Stadel ist in Nersingen aufgebrochen worden. Auch ein Zaun wurde beschädigt. Die Polizei hofft nun auf Hinweise von Zeugen.

In Nersingen ist ein Stadel aufgebrochen worden. Gestohlen worden ist nach Angaben der Polizei nichts. Jedoch entstand ein Sachschaden von bislang geschätzten 100 Euro.

Der Vorfall gemeldet wurde der Polizei am Mittwoch. Die Tat soll geschehen sein zwischen Dienstag, 29. März, 20.30 Uhr und Mittwoch, 30. März, 11 Uhr. In diesem Zeitraum sei die Umzäunung eines Gartengrundstückes in Nersingen im Bereich der Waldstraße und am Sportplatz aufgezwickt worden. Offenbar gelangten die Täter so auf das Gartengrundstück, das als Nutzfläche für Tiere und als Heulagerplatz genutzt wird. An einem kleinen Stadel auf diesem Grundstück wurden die Vorhängeschlösser aufgehebelt.

Zeugen, die an der betreffenden Örtlichkeit entsprechende Wahrnehmungen hinsichtlich des Einbruchs gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm zu melden. (AZ)