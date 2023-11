Nersingen-Straß

16:37 Uhr

15-Jähriger nach Todesdrohung gegen Mitschülerin in Haft: Das ist bislang bekannt

An der Anton-Miller-Schule in Nersingen-Straß wurde ein 15-Jähriger festgenommen. Er soll eine Mitschülerin mit dem Tode bedroht haben.

Plus An der Anton-Miller-Schule in Straß soll ein 15-Jähriger seine Mitschülerin mit dem Tode bedroht haben. Im Raum stehen Drogengeschäfte und eine Aussage des Mädchens.

Von Michael Kroha Artikel anhören Shape

Weil ein 15-Jähriger am Montag an einer Schule in Nersingen eine Mitschülerin mit dem Tode bedroht haben soll, wurde er von der Polizei vorläufig festgenommen. Der Jugendliche sitzt inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt. Ein 15-Jähriger hinter Gittern? Als "sehr, sehr selten" beschreibt das ein Polizeisprecher. Doch die Bedrohung sei ernstzunehmend gewesen, heißt es. Im Raum stehen Drogengeschäfte.

Zugetragen haben soll sich die verbale Entgleisung am Montagmittag. Die Polizei will zwar nicht näher darauf eingehen, nach Informationen unserer Redaktion aber hat sich der Vorfall an der Anton-Miller-Schule in Straß abgespielt. Schulamtsdirektorin Silvia Wawra bestätigt das auf Nachfrage. Nähere Details aber will sie zum Schutz der Beteiligten nicht preisgeben. Handlungsleitend sei gewesen, dass der Schulfriede gewahrt wird und die Sicherheit für jedes der Kinder und Jugendlichen gewährleistet ist. Daher habe die Schulleitung die Polizei informiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen