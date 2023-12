Nersingen-Straß

15-Jähriger nach Todesdrohung in Haft: "Mittelschüler sind besser als ihr Ruf"

Schulleiterin Irmgard Neureuther wehrt sich nach dem Vorfall am Montag in der Anton-Miller-Mittelschule in Straß gegen Vorurteile.

Plus An der Anton-Miller-Schule in Straß wird ein 15-Jähriger von der Polizei festgenommen. Typisch Mittelschule? Schulleiterin Irmgard Neureuther wehrt sich gegen Stereotype.

Einer Mitschülerin soll er gedroht haben, dass er sie "totschlagen" werde. Weil die Drohung als ernstzunehmend eingestuft wurde, sitzt der 15-Jährige inzwischen in Untersuchungshaft. Der Auslöser dafür sind wohl die mutmaßlichen Drogengeschäfte des Jugendlichen und eine Aussage des etwa gleichaltrigen Mädchens in dem Ermittlungsverfahren gegen den Jungen. Der Polizeieinsatz habe den Schulalltag "nicht stark gestört", sagt Irmgard Neureuther, die Leiterin der betroffenen Anton-Miller-Schule in Nersingen-Straß. Die Polizei habe sich "sehr gut verhalten". Eines ist ihr in der Sache aber besonders wichtig: "Mittelschüler sind besser als ihr Ruf", sagt sie.

Ihre Gedanken zum Vorfall am Montag hat sie aufgeschrieben und in Absprache mit dem Schulamt unserer Redaktion zur Verfügung gestellt. Darin will sie Vorurteile ausräumen, die nun aufkommen könnten oder womöglich sogar schon aufgekommen sind: Typisch Mittelschule? "Nein", so Neureuther. Nur, weil einer über sein Ziel hinausschieße, ist nicht gleich die ganze Gemeinschaft schlecht, sagt sie. In der öffentlichen Wahrnehmung würden Mittelschüler, früher Hauptschule, als "Restschüler" bezeichnet. "Das sind sie einfach nicht", so Neureuther. "Gäbe es keine Mittelschule, würde es im Handwerk duster ausschauen."

