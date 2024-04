Nersingen/Augsburg

Unternehmer möchte in Straß Büros in Wohnungen umwandeln – und klagt

Plus Weil Behörden ein Bauvorhaben trotz hoher Investitionen ablehnen, treffen sich alle Parteien vor Gericht. Doch die Verhandlung läuft anders als gedacht.

Von Annemarie Rencken

Dass nicht jedes Bauvorhaben genehmigt wird, ist Alltag. Manchmal muss noch etwas am Brandschutz verbessert werden. Oder die Abstände zum Nachbargrundstück stimmen nicht. Ein "Nein" zu den eigenen Plänen dürfte für Betroffene wohl trotzdem immer ärgerlich sein. Besonders, wenn sie schon viel Geld in die Planungen investiert haben – und sich eigentlich sicher sind, dass die Behörden damit auch einverstanden sind. So zumindest schilderten Rechtsanwalt und Kläger einen Fall, der kürzlich vor dem Augsburger Verwaltungsgericht verhandelt wurde.

Zusammengefasst ging es bei dem Anliegen des Klägers um Folgendes: Er möchte einige seiner Büro- und Lagerräume in Straß in Wohnungen umwandeln. Er habe dabei Kontakt zur Gemeinde, zum Bürgermeister gehabt und bereits etwa 80.000 bis 90.000 Euro in Gutachten und Planungen investiert. Sein Eindruck: Eigentlich sei man sich schon einig gewesen. Dann kam jedoch – für ihn überraschend – das Nein zu seinem Vorhaben aus dem Nersinger Gemeinderat. "Ich war erstmal schockiert und wusste nicht, woran es liegt", beschrieb der Kläger seine Reaktion vor Gericht. Im Anschluss habe er dann keinen Kontakt mehr herstellen können, um die genauen Gründe für die Abweisung seines Vorhabens herauszufinden, sagte er.

