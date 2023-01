Nersingen-Straß

Verkehrsexperte stellt Ausbaupläne der Bahn infrage

Plus Bahnprojekt Ulm-Augsburg: Der frühere Chef der Münchner Verkehrsgesellschaft Herbert König plädiert für einen gezielten Ausbau der bisherigen Trasse. Dies reiche völlig aus.

In der Region hat sich der Widerstand gegen das Bahnprojekt Ulm-Augsburg inzwischen verstetigt und im Netzwerk Bischt gebündelt. Dessen Vorsitzender, Jürgen Zimmermann, bekräftigte jüngst bei einer Veranstaltung in Straß die Forderung an die Deutsche Bahn, dem Regional- gegenüber dem Fernverkehr eine höhere Priorität einzuräumen.

