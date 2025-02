Beim Faschingsumzug in Straß feiern die Narren Jubiläum

Die Faschingsabteilung des FC Straß feiert am Freitag, 28. Februar, wenn sie um 15 Uhr ihren Faschingsumzug startet. Für sie ist 22 schon eine kleine Schnapszahl und da der Umzug nun zum 22. Mal durch die Gemeinde führt, ist er für sie eine Jubiläumsveranstaltung. Aber abgesehen davon wird es am Freitag in Straß auch sonst hoch hergehen.

24 teilnehmende Gruppen sind neuer Rekord. An die 500 Narren und Närrinnen werden am Umzug aktiv teilnehmen und mindestens so viele dürften an den Straßenrändern stehen und sich an dem erfreuen, was es zu sehen und zu hören gibt. Die Gruppen stammen in erster Linie aus Nersingen mit seinen Teilorten wie Straß und aus der näheren Umgebung. „Wir wollen den Umzug bewusst recht lokal halten“, sagt der Faschingsabteilungsleiter Florian Hank. „Aber wir bekommen jedes Jahr von einer Gruppe Besuch, die nicht aus dem Landkreis stammt. Dieses Mal ist es eine Gruppe aus Schwabegg südlich von Augsburg.“ Die Kindergartengruppe, so Hank, dürfte die größte sein.

Neu dabei ist die Bärchen-Gruppe aus Nersingen, die für den Umzug extra einen Faschingswagen gebaut hat. Aber noch mehr Wagen sind am Freitag dabei, wenn es vom Dachsweg durch den Ort vorbei am Feuerwehrhaus bis zum Kupferdach im Sportheim geht. Und ein paar „Dauerbrenner“, das weiß Florian Hank, machen auch mit. Klar, die Fußballabteilung des FC Straß, aber beispielsweise auch die Handballabteilung des FC Burlafingen. Nach dem Umzug steigt im Kupferdach eine große Party mit open end.