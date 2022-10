Die Silheimer Straße in Straß wird wegen Bauarbeiten voll gesperrt

Im Nersinger Ortsteil Straß stehen ab Montag, 24. Oktober, Bauarbeiten an. Deshalb wird die Silheimer Straße mehrere Wochen lang gesperrt.

In Nersingen-Straß ist die Silheimer Straße auf Höhe Hausnummer 3 von Montag, 24. Oktober, bis Freitag, 18. November, voll gesperrt. Grund dafür sind Bauarbeiten am Kanalsystem, der Straße und am Radweg zur Anbindung des Gewerbegebietes an die Silheimer Straße. Das teilte das Landratsamt Neu-Ulm mit.

So wird der Verkehr in Straß umgeleitet

Der Verkehr wird in dieser Zeit wie folgt umgeleitet: Staatsstraße 2021 bis Pfaffenhofen – Staatsstraße 2020 bis Kissendorf – GZ29 – Staatsstraße 2023. Die Umleitung für Fußgänger und Radfahrerinnen wird über die Waldblickstraße eingerichtet. Autofahrerinnen, Radfahrer und Fußgängerinnen werden gebeten, der Beschilderung zu folgen. (AZ)