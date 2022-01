Diebe schrauben in Straß Nummernschilder ab

Unbekannte schrauben an mehreren Autos die Kennzeichen ab. Die Polizei ermittelt.

Das Jahr begann nicht besonders gut für eine 56 Jahre alte Frau aus Straß. Am Neujahrsvormittag musste sie bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm Anzeige erstatten, da an ihrem im Kapellenweg geparkten Auto das hintere Kennzeichen gestohlen worden war. Als sich die Frau wieder auf den Heimweg machte, stellte sie fest, dass auch an zwei weiteren Wagen im Hoffeldweg jeweils die vorderen Nummernschilder fehlten. Der Tatzeitraum konnte nach Angaben der Polizei bislang zwischen dem Silvestervormittag und dem Neujahrsmorgen eingeschränkt werden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 entgegen. (AZ)