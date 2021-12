Falsche Freunde? 19-Jähriger wird auf privater Party in Straß bestohlen

Der Vorfall in Nersingen-Straß lässt einen kopfschüttelnd zurück. Auf einer privaten Feier wird ein 19-Jähriger Opfer eines Diebstahls.

Man sollte meinen, bei Feiern im Privaten und unter sogenannten "Freunden" passiert so etwas nicht. Doch dieser Fall in Nersingen beschäftigt jetzt nicht nur die Polizei, er lässt einen auch zum Teil kopfschüttelnd zurück.

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde nach Angaben der Polizei ein 19-Jähriger Opfer eines Diebstahls. Er hatte an einer privaten Feier im Klassenhartweg teilgenommen und sein Fahrzeug in der Nähe des Anwesens geparkt. Den Fahrzeugschlüssel zu seinem Auto versteckte der 19-Jährige in einem Blumentopf.

Vermutlich, so die Annahme der Polizei, entnahm ein Teilnehmer der Party den im Blumentopf deponierten Schlüssel, begab sich zum Wagen und entwendete aus dem im Fahrzeug befindlichen Portemonnaie einen Geldbetrag in dreistelliger Höhe. Jetzt hat die Neu-Ulmer Polizei die Ermittlungen in Sachen Diebstahl aufgenommen. (AZ)