Fröhliche Runde: Die "Stiefeltreter" in Straß feiern ihr 50-jähriges Bestehen

Plus Der Frühschoppenklub wurde im Januar 1973 ins Leben gerufen. Seitdem ist er ein wichtiger Bestandteil der Dorfgemeinschaft im Nersinger Ortsteil.

Dass die Mitglieder eines Stammtisches zu viel mehr fähig sein können, als in geselliger Runde Bier zu trinken, zeigen die Mitglieder der Straßer "Stiefeltreter". Angefangen hatte es mit ein paar Jugendlichen, die sich nach dem Besuch des Gottesdienstes am 6. Januar 1973 im damaligen Gasthof Adler zu einem Frühschoppen trafen.