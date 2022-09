Nersingen-Straß

Gläubige freuen sich über frisch renovierte Pfarrkirche St. Johann Baptist

Die katholische Pfarrkirche St. Johann Baptist in Straß ist wieder vollumfänglich nutzbar. Unser Bild zeigt Pfarrer Geesan, Bischof Bertram Meier, die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Barbara Eisenlauer und Kirchenpfleger Johann Mayer, dem für seinen engagierten Einsatz ein Bild der Pfarrkirche überreicht wurde.

Lokal Beim Dankgottesdienst in Straß spricht Bischof Bertram Meier auch von einer geistigen Erneuerung. Und er erinnert sich an seine Zeit in Neu-Ulm.

Aus der rund 274 Jahre alten Pfarrkirche St. Johann Baptist in Straß ist nach erfolgter Renovierung wieder ein richtiges Schmuckstück und ein weithin im Rothtal sichtbarer Blickfang geworden. Pater Geesan Ponthempilly betonte während dem Pontifikalamt, dass man nach den mehr als zwei Jahre andauernden Sanierungsarbeiten nun endlich wieder „in die gute Stube“ zurückkehren und Gott nahe sein kann. Bischof Bertram Meier rief den Gläubigen zu, dass der ehemalige Pfarrer Georg Leonhard Bühler den Abschluss der Außen- und Innenrenovierung wohl mit dem freudigen Aufruf „Bingo“ versehen hätte.

