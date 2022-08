Nersingen-Straß

Mehl-Rückruf der Hardermühle wegen Bakterien: Einzig ein Aufkleber fehlt

Die Hardermühle in Straß ruft das Weizenmehl Type 405 mit 2,5 Kilogramm und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 25. April 2023 zurück.

Lokal Die Hardermühle in Straß muss ein bestimmtes Weizenmehl zurückrufen. Allerdings nicht, weil bei der Herstellung etwas schieflief. Der Mühlen-Chef erklärt, wie es dazu kam.

Von Michael Kroha

Der Mühlenladen von Birgitt Harder mit Sitz im Nersinger Ortsteil Straß muss ein bestimmtes, in der hauseigenen Mühle hergestelltes Mehl zurückrufen. Der Grund: Darin wurden erhöhte Werte Shigatoxin-bildende Escherichia coli (STEC) festgestellt. Für Risikogruppen wie Kleinkinder, Senioren und Menschen mit geschwächtem Immunsystem kann das zu schweren Krankheitsverläufen auch mit anhaltenden akuten Symptomen führen, heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichten Verbraucherinformation auf lebensmittelwarnungen.de. Jürgen Harder, Betreiber der gleichnamigen Mühle, erklärt im Gespräch mit unserer Redaktion, wie es dazu kommen konnte.

