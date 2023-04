Nersingen-Straß

12:00 Uhr

Projekt der Diwog: 30 neue Wohnungen in Straß sollen erst der Anfang sein

In der Industriestraße in Straß hat die Diwog einen Neubau eröffnet. Im Garten vor dem Haus soll bald der Rasen wachsen.

Plus Die Donau-Iller-Wohnungsgesellschaft eröffnet ihr erstes Gebäude in Nersingen. Trotz schwieriger Rahmenbedingungen soll sie weiter wachsen.

Von Stefan Kümmritz

Das neue, strahlend weiße Gebäude an der Industriestraße 10a in Nersingen-Straß sieht nicht nur schön und modern aus, es enthält zudem 30 verschieden große, bezahlbare Wohnungen. Darauf war das Projekt der Donau-Iller-Wohnungsgesellschaft (Diwog) angelegt und offensichtlich hat dies den Nerv vieler Menschen getroffen. Denn bis auf eine seien schon alle Wohnungen vermietet, wenn auch noch niemand eingezogen sei, wie Geschäftsführer Michael Veiga bei der Eröffnung berichtete. Das zeigt auch, wie groß der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum ist.

Das Projekt in Nersingen hat 6,5 Millionen Euro gekostet

In das gesamte Projekt wurden 6,5 Millionen Euro investiert, von denen die in den Bau involvierte Gemeinde Nersingen 1,6 Millionen getragen hat, wie Bürgermeister Erich Winkler mitteilte. Mit 546.000 Euro habe die Regierung von Schwaben das Projekt gefördert, sagte deren Vertreter Daniel Kaus vor den Gästen bei der Eröffnung. Dazu sei ein Darlehen in Höhe von gut 3,4 Millionen Euro gekommen.

