Täter steigt in Lokal durch ein offenstehendes Fenster und stiehlt Geld ein

Ein bislang unbekannter Täter ist in den vergangenen Tagen in ein Lokal in der Bahnhofstraße in Nersingen eingestiegen und hat dort Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich gestohlen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Die Tat ereignete sich zwischen vergangenen Sonntag, 23 Uhr, und Dienstag, 14.30 Uhr. Der Unbekannte verschaffte sich durch ein offenes Fenster Zugang zu den Räumlichkeiten. Der Täter konnte unerkannt entkommen. Es entstand laut Polizei kein Sachschaden.

Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Bahnhofstraße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/80130 zu melden. (AZ)