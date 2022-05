Schwungvoll nach Corona-Pause: So war das Jahreskonzert des Musikvereins

Das Jahreskonzert des Musikvereins Nersingen bietet viel Abwechslung und hohe Qualität. Das Publikum bedankt sich mit lautstarkem Applaus.

Man hat richtig gespürt, wie gut es am Samstagabend der Trachtenkapelle des Musikvereins Nersingen nach zwei Jahren Corona-Pause getan hat, wieder einmal auftreten zu können. Die Musikerinnen und Musiker inklusive Dirigent Peter Müller spielten die abwechslungsreichen Stücke beim Jahreskonzert, das am letzten Apriltag zum Konzert in den Mai wurde, mit großer Freude und bewiesen, welch hohe Qualität sie haben. Lohn dafür waren die lobenden Worte des Bezirksvorsitzenden im Allgäu-Schwäbischen Musikbund, Rainer Lohner, und der lautstarke, anhaltende Applaus des Publikums in der sehr gut gefüllten Gemeindehalle. Klar, dass die Trachtenkapelle dies mit Zugaben honorierte.

Die Uhr in der Halle zeigte zwar 15 Uhr an, als das Konzert begann, in Wirklichkeit war es aber 19 Uhr, und dann wurden die Besucherinnen und Besucher inklusive Ehrungen und Pause weit über zwei Stunden lang bestens unterhalten. Zum Auftakt spielte die Kapelle "Adventure!", eine schwungvolle, fiktive Filmmusik mit leisen Zwischentönen.

Karin Fritsch wird zum Ehrenmitglied des MV Nersingen ernannt

Es folgte eine Hommage an den grandiosen Komponisten von Filmmusiken zu Italowestern, Ennio Morricone. Der anschließende Konzertmarsch "Abel Tasman" beschrieb musikalisch die Reise eines Seefahrers ins ferne Tasmanien. "Simon's Song", der letzte vor der Pause, war dem verstorbenen Ex-Dirigenten der Trachtenkapelle, Rupert Flitsch, gewidmet. Und so begann er auch sehr andächtig mit traurig klingender Musik, um dann mit Schlagzeug- und vollem Bläsereinsatz fast hymnisch zu werden.

Zu Beginn des zweiten Teils des Konzerts wartete die Kapelle mit "James Last Golden Hits" auf, einem Medley zu Ehren des erfolgreichsten Bandleaders der Welt. Mit "Im Eilschritt nach Sankt Peter", das von Alexander Maurer komponiert wurde und in dessen Heimatort Berndorf bei Salzburg spielt, wurde der traditionelle Teil des Konzerts eingeläutet. Weiter im Programm: "Eine letzte Runde" und der Marsch "Kaiserin Sissi", der die Zuhörer ordentlich mitriss. Zu dem schwungvollen Konzert trugen auch Barbara Simmendinger, Feline Mussotter und Theresa Kaufer mit ihren Ansagen bei. Aus den Geehrten an diesem Abend stach Karin Fritsch hervor. Sie ist seit 40 Jahren dabei, erhielt dafür eine Ehrenurkunde und wurde zum Ehrenmitglied des Musikvereins Nersingen ernannt.