Warum die Straßenbeleuchtung trotz enormer Energiekosten an bleibt

Plus Die Gemeinde Nersingen rechnet damit, dass sich die Stromkosten fast verdreifachen. Ein Sparvorschlag der SPD findet dennoch keine Mehrheit.

Die SPD-Fraktion in Nersingen ist mit ihrem Antrag auf das Abschalten der Straßenbeleuchtung zu bestimmten Zeiten mit dem Zweck der Energieeinsparung gescheitert. Der Vorstoß der Sozialdemokraten, gemäß dem die Straßenbeleuchtung immer im Zeitraum von Sonntag bis Donnerstag zwischen 23 und 5 Uhr sowie freitags und samstags von 0 bis 6 Uhr abgeschaltet werden sollte, fand bei der Gemeinderatssitzung nur sechs Befürworter.