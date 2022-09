Üble Drohung nach Unfall: Mann will Polizisten "in den Kopf schießen"

In Nersingen kommt es an einer Tankstelle zu einem eher harmlosen Unfall. Merkwürdig und weniger harmlos ist das, was danach passiert.

An einer Tankstelle in Nersingen ist es nach einem Unfall zu einem Streit gekommen. Als die Polizei den Verursacher später antrifft, soll er den Beamten unter anderem damit gedroht haben, ihnen "in den Kopf zu schießen", wie es im Polizeibericht heißt.

Der 71-jährige Ulmer habe am Sonntagmittag an einer Tankstelle in Nersingen tanken wollen. An der Tanksäule fuhr er zu weit nach vorne, weshalb er wieder zurücksetzen musste. Beim Rückwärtsfahren fuhr er zu weit nach hinten und prallte gegen ein dahinter stehendes Auto.

Verursacher streichelt Auto nach Unfall an Tankstelle in Nersingen

An dem betroffenen Wagen entstand laut Polizei an der Stoßstange ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Der 71-Jährige aber soll gegenüber seinem Unfallgegner die Angaben zu seiner Person verweigert haben. Des Weiteren soll er den beschädigten Wagen "gestreichelt" haben und das Fahrzeug als "armes Auto" bezeichnet haben.

Aufgrund des eigenartigen Verhaltens verständigte der Geschädigte die Polizei. In der Folge entfernte sich der 71-Jährige mit seinem Auto vom Unfallort. An seiner Wohnanschrift in Ulm konnte er von der Polizei angetroffen werden. Hierbei soll er sich jedoch "äußerst aggressiv" verhalten haben, heißt es. Zudem habe er starke Gleichgewichtsstörungen gehabt und soll benommen gewirkt haben.

Gegenüber den Polizeibeamten soll der Verursacher geäußert haben, Valium eingenommen zu haben. Um die Fahrtauglichkeit zum Zeitpunkt des Unfalls gutachterlich feststellen zu können, sollte der 71-Jährige für eine Blutentnahme zur Polizeiinspektion nach Neu-Ulm gebracht werden. Aufgrund seines aggressiven Auftretens mussten ihm für den Transport Handfesseln angelegt werden. Noch an seiner Wohnanschrift soll er in Richtung der Polizeibeamten getreten haben, sie beleidigt und ihnen gedroht haben, "in den Kopf zu schießen".

Den 71-Jährigen erwarten nun mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Gefährdung des Straßenverkehrs. (AZ)