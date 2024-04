A7 nach Unfall mit sieben Autos gesperrt: Hubschrauber im Einsatz

Zwischen Nersingen und Ulm/Elchingen ist auf der A7 ein Unfall passiert. Sieben Autos waren wohl beteiligt, es gibt Verletzte. Ein Hubschrauber war im Einsatz.

Auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Nersingen und dem Kreuz Ulm/ Elchingen ist es am Freitagnachmittag, gegen 14 Uhr, zu einem Unfall gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei sind an dem Auffahrunfall sieben Fahrzeuge beteiligt. Der genaue Hergang sowie die Ursache sind noch unklar. In der Folge des Unfalls war die Autobahn in Richtung Norden zeitweise voll gesperrt.

Auch ein Rettungshubschrauber wurde alarmiert und landete vor Ort. Bislang aber seien keine Schwerverletzte bekannt, sondern wohl lediglich Leichtverletzte. Wie viele und welche Art von Verletzungen tatsächlich vorliegen, konnte zunächst nicht mitgeteilt werden. Die Personen befinden sich demnach noch vor Ort in Behandlung des Rettungsdienstes.

A7 bei Nersingen kurzzeitig voll gesperrt: Mit Stau ist immer noch zu rechnen

Die Vollsperrung der A7 in Richtung Norden konnte zwischenzeitlich aufgehoben werden. Der Verkehr wird über den Seitenstreifen vorbeigeleitet. Es ist dennoch mit Stau und Behinderungen in Richtung Norden zu rechnen. (AZ)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.