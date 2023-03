Nersingen

18:27 Uhr

Unbekannte brechen in Wertstoffhof und Büroräume in Straß ein

Nach den Einbrüchen in Nersingen-Straß hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

In eine Firma und in den Wertstoffhof in Nersingen-Straß wurde eingebrochen. Die Polizei hofft nun auf Hinweise von Zeugen.

Bislang Unbekannte sind am frühen Donnerstagmorgen in Büroräume eingebrochen. Gestohlen wurde nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei nichts. Jedoch entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt rund 5000 Euro. Wie die Ermittler mitteilen, gelangten ein oder mehrere Täter zunächst auf das Gelände des Wertstoffhofs in der Bürgermeister-Seißel-Straße. Anschließend verschaffte sie sich gewaltsam Zugang zum dortigen Verwaltungsgebäude und suchten hier nach möglichem Diebesgut. Allerdings erfolglos. Weiter wurde der Zaun zu einer benachbarten Firma aufgeschnitten. Anschließend sei versucht worden, die dortige Zugangstüre zum Büro aufzuhebeln. Doch an dieser scheiterten die Täter und konnte letztendlich unerkannt entkommen. Zeugen, die Hinweise auf den oder die unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 bei der Polizei Neu-Ulm zu melden. Die Ermittlungen wurden durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizei übernommen. (AZ)

