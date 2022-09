Unfall am Kreisel: Geländewagen fährt mit platten Reifen auf Radweg weiter

Am B10-Kreisverkehr zwischen Neu-Ulm und Nersingen kommt es zum Unfall. Der Fahrer war alkoholisiert. Der Hergang ist entsprechend kurios.

Ein alkoholisierter Autofahrer hat am frühen Donnerstagmorgen an einem Kreisverkehr in Nersingen einen Unfall verursacht. Es entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 8000 Euro.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein Geländewagen auf der B10 aus Neu-Ulm kommend in Richtung Nersingen. Am dortigen Kreisverkehr kam er von der Fahrbahn ab und fuhr über die Grünfläche des Kreisels. Anschließend setzte der 44-jährige Unfallfahrer seine Fahrt über alle Fahrspuren und angrenzenden Grünstreifen fort, bis er in einem Feld zum Stehen kam.

Mit platten Reifen sowie einem Frontschaden wurde die Fahrt auf dem Radweg in Richtung Nersingen fortgesetzt. Der Unfallverursacher wendete in der Folge und fuhr wieder in Richtung Neu-Ulm. Auf einer Schotterfläche bei einem Hotel nahe der B10 stellte er den verunfallten Wagen ab.

Der Fahrzeugführer sowie dessen Beifahrerin kamen in der Folge fußläufig zur Unfallörtlichkeit zurück. Durch Zeugen konnte der 44-Jährige laut Polizei "eindeutig" als Fahrzeugführer identifiziert werden. Bei dem Mann sei ein Alkoholwert von über einem Promille festgestellt worden, heißt es. Er musste sich Blut abnehmen lassen. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Die Schadenshöhe am Fahrzeug wird auf 8000 Euro geschätzt. Am Kreisverkehr wurde ein Verkehrszeichen im Wert von 50 Euro beschädigt. Zu Personenschaden kam es nicht. Andere Verkehrsteilnehmer waren nicht beteiligt. (AZ)