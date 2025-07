Unfall auf A7 endet glimpflich: Auto kracht frontal gegen Leitplanke

Auf der A7 bei Nersingen ist am Montag, gegen 12 Uhr, ein Unfall passiert. Verletzt wurde dabei niemand. Es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Nach Polizeiangaben fuhr ein 37-Jähriger mit seinem Auto auf der rechten Fahrspur in Fahrtrichtung Würzburg. Vermutlich aufgrund Aquaplanings kam er ins Schleudern und von der Fahrbahn ab. Der Pkw kollidierte frontal mit der Mittelschutzplanke und kam auf der linken Spur zum Stehen. Das Fahrzeug wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden am Auto schätzt die Verkehrspolizei Günzburg auf rund 25.000 Euro. Zudem wurden mehrere Felder der Schutzplanke durch den Unfall beschädigt. (AZ)

