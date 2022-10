Unfall auf der A7: Motorradfahrer wird 17 Meter durch die Luft geschleudert

Ein 70-jähriger Motorradfahrer wird am Samstag bei einem Unfall auf der A7 bei Nersingen schwer verletzt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Bei einem Unfall auf der A7 an der Anschlussstelle Nersingen ist ein Motorradfahrer am Samstagnachmittag schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Mann gegen 15.45 Uhr nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen die dort angebrachten Anpralldämpfer gestoßen. Der 70-Jährige wurde rund 17 Meter durch die Luft geschleudert, bevor er auf die Straße fiel, wo er noch sieben Meter weit rutschte.

Der Fahrer wurde schwerverletzt in eine Unfallklinik gebracht. Das BMW-Motorrad wurde durch den Anpralldämpfer derart abgebremst, dass es unweit der Unfallstelle zum Liegen kam. An der Maschine entstand Totalschaden in Höhe von etwa 24.000 Euro, an den Anpralldämpfern ein Schaden von rund 7.000 Euro.

Die Feuerwehr Senden war nach dem Unfall auf der Autobahn im Einsatz

Die Ausfädelungsspur der Anschlussstelle Nersingen wurde zur Versorgung des Verletzten, zum Abschleppen des Fahrzeuges und der Absicherung und den Aufräumarbeiten an der Unfallstelle durch die Feuerwehr Senden und die Autobahnmeisterei Vöhringen insgesamt vier Stunden lang gesperrt. Die Ersthelfer an der Unfallstelle konnten keine Angaben zum Unfallhergang machen, der daher bislang nicht rekonstruiert werden konnte. Zeugen werden gebeten, sich bei der nächstgelegenen Dienststelle oder der APS Günzburg unter Telefon 08221/919-311 zu melden. (AZ)