Unfallflucht: Geschädigter verfolgt den Verursacher von Erbach bis Nersingen

Nach einer Kollision bei Erbach werden zwei Autos beschädigt. Eines der Unfallopfer verfolgt den Verursacher, bis er gestellt ist.

Ein Verkehrsunfall am späten Samstagabend mündete in eine längere Verfolgungsfahrt, bis die Polizei dem Ganzen ein Ende machte. Die Kollision ereignete sich gegen 22:05 Uhr bei Erbach. Ein 73-Jähriger fuhr mit seinem Auto von Erbach kommend in Fahrtrichtung Donaustetten. Dabei kam er in einer Kurve zu weit auf den anderen Fahrstreifen. Das Auto des Seniors kollidierte mit zwei weiteren Pkw. Einer der Beteiligten blieb an der Unfallstelle stehen, doch der andere fuhr dem Verursacher hinterher, bis zur Autobahnanschlussstelle in Nersingen.

Dort konnte er letztlich durch eine unterdessen alarmierte Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Neu-Ulm angehalten und kontrolliert werden. Den 73-jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Die Polizei bittet Zeugen oder Unfallbeteiligte, sich bei der Inspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)

