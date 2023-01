Versuchter Einbruch in Leibi: 82-Jährige erwischt fremden Mann am Fenster

Eine 82-jährige Bewohnerin entdeckt einen Mann direkt vor ihrem Fenster, der dann die Flucht ergreift. Die Polizei geht von einem versuchten Einbruch aus und sucht Zeugen und Zeuginnen.

Im Nersinger Ortsteil Leibi wollte ein bislang unbekannter Täter in der Silvesternacht in ein Haus einbrechen. Als die 82-jährige Bewohnerin den Mann am Fenster entdeckte, ergriff der mutmaßliche Einbrecher die Flucht. Die Polizei hofft nun auf Hinweise von Zeuginnen und Zeugen.

Der versuchte Einbruch ereignete sich nach Polizeiangaben unmittelbar um den Jahreswechsel in der Straße Unterer Flurweg. Gegen Mitternacht wurde die 82-Jährige auf ein Geräusch aufmerksam, das aus Richtung der Küche zu vernehmen war. Als sie sich auf die Suche nach dem Ursprung dieses Geräuschs begab, konnte sie erkennen, dass eine ihr unbekannte, männliche Person unmittelbar vor dem Fenster stand. Diese ergriff jedoch sofort die Flucht, als sie auf die Geschädigte aufmerksam wurde.

Die Hausbewohnerin kontaktierte unmittelbar den Polizeinotruf. Die eintreffenden Beamten der Neu-Ulmer Polizei stellten diverse Hebelspuren am Küchenfenster fest, sodass von einem versuchten Einbruch ausgegangen werden muss, der jedoch aufgrund der wachsamen Hausbewohnerin scheiterte. Der Sachschaden am Fenster wird auf wenige Hundert Euro geschätzt.

Zwischenzeitlich hat das zuständige Kommissariat 2 der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen und Zeuginnen, die zwischen Samstag, 31. Dezember 2022, 22 Uhr, und Sonntag, 1. Januar 2023, 1 Uhr, verdächtige Beobachtungen in Nersingen, Unterer Flurweg, machen konnten, werden gebeten, sich direkt mit der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)