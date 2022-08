Verursacher flüchtet nach A7-Unfall mit zwei jungen Verletzten

An der Auffahrt Nersingen zur A7 kommt es zu einem Unfall. Ein Kleintransporter kippt zur Seite. Der Polizei liegt eine Beschreibung des flüchtigen Verursachers vor.

Bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag auf der A7 an der Anschlussstelle Nersingen sind zwei junge Menschen verletzt worden. Der Unfallverursacher flüchtete.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 15 Uhr in Fahrtrichtung Füssen. Ein dunkelfarbiger Kombi sei vom Beschleunigungsstreifen auf die Autobahn gewechselt und habe dabei einen links neben ihm fahrenden, bevorrechtigten Mercedes-Kleintransporter übersehen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich dessen 20-jähriger Fahrer nach links aus und verlor hierbei die Kontrolle über sein Fahrzeug.

A7-Unfall bei Nersingen: Kleintransporter schlittert noch circa 100 Meter weiter

Der Kleintransporter kippte in der Folge auf die rechte Seite und schlitterte noch circa 100 Meter über die Fahrbahn, bis er auf dem Standstreifen zum Stehen kam. Der Verursacher, ein circa 60 Jahre alter Mann mit lichtem Haar und Sonnenbrille, flüchtete mit seinem dunkelfarbigen Kombi, vermutlich ein Audi, von der Unfallstelle.

Der 20-jährige Fahrer und seine 18-jährige Beifahrerin erlitten einen Schock und mehrere Prellungen. Sie wurden in ein Neu-Ulmer Krankenhaus gebracht. Zwei Hunde, die laut Feuerwehr auch im Fahrzeug waren, blieben unverletzt.

Am Kleintransporter entstand ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen wurde mit der Bergung des Fahrzeuges beauftragt. Die Fahrbahn an der Unfallstelle wurde durch ausgelaufene Betriebsstoffe verunreinigt. Diese wurden von der Feuerwehr abgebunden. Die kümmerte sich auch um Gasflaschen, die im Unfallauto waren. (AZ)