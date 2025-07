Verwunderung über Bauarbeiten am Bahnhof Nersingen: „Optisch hat sich nichts verändert“

Seit Wochen herrscht am Nersinger Bahnhof Baustelle. Seit Wochen müssen Reisende, die nach Ulm wollen, auf einen Ersatzverkehr ausweichen. Das bedeutet im vorliegenden Fall: Pendlerinnen und Pendler fahren zunächst in die entgegengesetzte Richtung nach Leipheim, um von dort wieder in Richtung Nersingen beziehungsweise Ulm fahren zu können. „Eher schlecht als recht“ funktioniere das, meint ein Pendler, der sich bei unserer Redaktion meldete. An diesem Dienstag soll dieser Umweg nun zwar ein Ende nehmen. Zumindest wird das so angekündigt. Der Pendler aber fragt sich darüber hinaus: „Was haben die Bauarbeiter die letzten sechs Wochen gemacht? Optisch hat sich nichts verändert.“

