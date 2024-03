Vier Personen prügeln sich an Haltestelle in Straß: Polizei sucht Zeugin

In Nersingen-Straß kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung an einer Haltestelle. Die Polizei sucht eine bestimmte Zeugin.

An der Haltestelle in der Römerstraße in Nersingen-Straß ist es nach Polizeiangaben am Freitag, 23. Februar, gegen 21.07 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier Personen gekommen. Aufgrund gegensätzlicher Aussagen aller Beteiligten ist es den Beamten bis dato nicht gelungen, den Sachverhalt abschließend zu klären. Jetzt, mehr als drei Wochen nach dem Vorfall, sucht die Polizeiinspektion Neu-Ulm deshalb nun Zeugen. Speziell wird eine Frau gesucht, die sich am Ereignistag im Bus befand und hinter den betroffenen Personen saß. Diese wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)