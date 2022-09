"Völlig utopisch": Nersingen legt Pläne für "Neue Mitte" auf Eis

Lokal Die Gemeinde Nersingen hat nicht genug Geld, um den geplanten Umbau rund ums Rathaus zu verwirklichen. Doch die Probleme im Zentrum bleiben.

Der Plan, in Nersingen eine neue Mitte zu schaffen, liegt seitens der Gemeindeverwaltung trotz aller Notwendigkeiten vorerst auf Eis. "Wir müssen das Projekt auf unbestimmte Zeit zurückstellen", erklärte Bürgermeister Erich Winkler bei der jüngsten Gemeinderatssitzung. "2019 hatten wir das Großprojekt mit Kosten in Höhe von 25 bis 30 Millionen Euro ins Auge gefasst, wobei diese auf zehn bis 15 Jahre hätten verteilt werden sollen. Heute ist das völlig utopisch, denn die Kosten beliefen sich jetzt auf das Drei-, Vier- oder Fünffache."