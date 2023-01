Nersingen

Von Büttel-Helau bis Jockele-Hoi bei der Büttelzunft

So geht Fasching: Die Büttelzunft Nersingen feierte ihre Prunk- und Fremdensitzung in der Gemeindehalle in Nersingen.

Plus Ein fast fünfstündiges Programm bei der Prunk- und Fremdensitzung der Büttelzunft Nersingen verwandelt die Gemeindehalle in ein Faschingsmeer.

Von Stefan Kümmritz

Die Büttelzunft Nersingen hatte zu ihrer Prunksitzung am Samstag in der Gemeindehalle gerufen und von mehreren Karnevalsvereinen in der Region waren Abordnungen gekommen. Der CCI-Senden war vertreten, der UECV Storchaneascht Unterelchingen, die Karnevalsgilde vom Ulmer Kuhbergverein, die Pfuhler Seejockel, aber auch die Goldene Elf und die Donauhexen gaben sich die Ehre. Das größte Aufgebot stellte aber die Büttelzunft selbst und sie sorgte dazu mit ihrer Schalmeiengruppe auch für lautstarke, rhythmische und fröhliche Klänge.

