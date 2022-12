Weihnachtliche Kunstwerke: In Straß sind 60 verschiedene Krippen zu sehen

Plus Alpenländisch oder orientalisch, 100 Jahre alt oder modern: Die Ausstellung der Krippenfreunde Straß im Johanneshaus bietet eine große Vielfalt.

Zum ersten Mal wieder seit 2018 präsentieren die Krippenfreunde Straß mit Unterstützung des Krippenvereins Ichenhausen im Johanneshaus an der heimischen Kirche St. Johann Baptist eine Krippenausstellung. Es dürfte, davon sind die Straßer überzeugt, die größte Ausstellung dieser Art im weiten Umkreis sein. 60 Krippen können die Besucherinnen und Besucher von Samstag, 3. Dezember, bis zum vierten Advent, Sonntag, 18. Dezember, begutachten. Zwei der Exponate werden verlost, wobei der Erlös der Kartei der Not, dem Hilfswerk unserer Zeitung, zugutekommt.