Werkzeuge und Zubehör aus Firmenwagen gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Aus einem Firmenwagen sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Nersingen mehrere Werkzeuge und Zubehörteile gestohlen worden. Die Tat ereignete sich nach Polizeiangaben zwischen 18 und 7 Uhr. Der Wagen war demnach versperrt und stand auf einem Firmengelände in der Ulmer Straße. Die Polizei sicherte vor Ort umfassend Spuren. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/80130 bei der Polizei Neu-Ulm zu melden. (AZ)

