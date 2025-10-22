Eine App für Nersingen ist geplant

Der Nersinger Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, einem Antrag der CSU-Fraktion zu folgen, gemäß dem die Verwaltung beauftragt wird, die Umsetzbarkeit und die Kosten einer App für die Gemeinde Nersingen zu prüfen und die Ergebnisse dem Gemeinderat zu einer Beschlussfassung vorzulegen.

Eine App für Nersingen

Nersingen betreibe zwar eine Homepage, über die sich die Bürgerinnen und Bürger über das Gemeindeleben informieren könnten, so heißt es in dem Antrag unter anderem, aber immer mehr Gemeinden würden zur Informationsbeschaffung der Bevölkerung eine App anbieten. Mit dieser würde eine direkte und schnelle Kommunikation ermöglicht, auch die Bürgerbeteiligung verbessert, wenn es um Schäden, illegale Müllablagerung oder Veranstaltungen geht.

Erwartungshaltungs als Problem

„Insbesondere die jüngere Generation wird über eine App besser erreicht und zur Teilhabe angeregt“, so ein Teil des Antrags. Bei allem gab Bürgermeister Erich Winkler aber zu bedenken, dass so eine App „auch eine Erwartungshaltung mit sich bringt“. Um so ein Projekt umzusetzen, bedürfe es auch eines gewissen personellen Aufwands. Der Geschäftsleitende Beamte der Gemeinde, Fabian Sniatecki, meinte, eine solche App gebe es schon in Elchingen und in Buch. „Wir müssen einmal andere Kommunen befragen und Angebote einholen.“ Dies schien den Mitgliedern des Gemeinderats eine vernünftige Lösung zu sein.