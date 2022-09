Zehn Jahre Minifeuerwehr: Wie die Jüngsten die Feuerwehr verändern

Lokal Angefangen hat es als kleine Idee, mittlerweile sind viele Freiwillige Feuerwehren dem Fahlheimer Beispiel gefolgt. Eine Entwicklung ist besonders erfreulich.

Vor zehn Jahren waren sie Pioniere im Landkreis. Zwar gab es sie auch schon damals, die zahlreichen Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis Neu-Ulm und ihre Jugendorganisationen. Mit dem Schritt jedoch, eine eigene Minifeuerwehr zu gründen, waren die Frauen und Männer der Freiwilligen Feuerwehr Fahlheim die Ersten. Am Samstag wird nun groß gefeiert in dem Nersinger Ortsteil. Mit dabei sind auch Menschen, die von Anbeginn dabei waren.