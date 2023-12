Nersingen

Zu viele Ausnahmen: Ausschuss lehnt Verbindungsbau in Straß ab

Die zwei Gebäude in Nersingen-Straß in der Straße "An der Kirche" 1 bis 3 sollen nach dem Willen der Eigentümer miteinander verbunden werden. Aber der Bau- und Umweltausschuss stimmte dagegen.

Plus Acht Befreiungen beantragt ein Bauherr für sein Vorhaben "An der Kirche" in Straß. Besonders ein Punkt ist für die Gemeinde nicht akzeptabel.

Eine Baulücke in der Straße "An der Kirche" in Straß wollte ein Bauherr gerne schließen. Doch der Bau- und Umweltausschuss des Gemeinderats Nersingen hatte etwas dagegen. In seiner letzten Sitzung des Jahres lehnte er die Errichtung des Verbindungsgebäudes ab.

Dieses Vorhaben in Straß lehnt die Gemeinde Nersingen ab

Grund dafür waren die acht vom Bauherrn beantragten Befreiungen von den geltenden Bebauungsregeln. Die Verwaltung sah die Grundzüge der Planung aufgrund der Vielzahl und Schwere der notwendigen Befreiungen berührt, außerdem führte sie an, dass dem Bauvorhaben städtebauliche Gründe entgegenstünden. Dem folgte die Mehrheit des Ausschusses.

